Ist die Talsohle durchschritten? Die Bayer-Aktien +2,14% haben am Freitag von einer Kaufempfehlung der Bank of America Merrill Lynch (BofA) profitiert. Im frühen Handel setzten sich die Anteile des Pharma- und Agrarchemie-Konzerns mit plus 2,4 Prozent auf 64,46 Euro an die Spitze im freundlich tendierenden DAX +0,87%. Damit stehen sie aber noch um mehr als 5 Euro unter ihrem Zwischenhoch von 70 Euro ...

