Es gibt in der Wirtschaft den Begriff der "Hidden Champions", also Unternehmen, die Erfolge vorzuweisen haben, die aber in der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen werden. So gesehen ist auch der Renault Trafic ein solcher Meister, der im Schatten des übermächtigen VW-Bus steht. Immerhin wurden von dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...