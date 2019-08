Morphosys ist eine Biotechspekulation made in Germany, PNE eine Wette auf mehr Wind und Nexus bleibt trotz Verdopplung gesund. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp 1: Morphosys - Biotechspekulation made in Germany

Am 1. September wird Jean-Paul Kress beim Biotechniker Morphosys aus Planegg bei München das Ruder übernehmen. Noch im Februar, als Unternehmensmitgründer Simon Moroney seinen Rückzug aus dem Vorstand ankündigte, kam Unsicherheit auf. Doch Mediziner und Pharmakologe Kress dürfte mit seinen Stationen bei großen Pharma- und Biotechkonzernen (Sanofi, Biogen, Gilead) die richtigen Erfahrungen mitbringen, um aus dem Forschungsspezialisten Morphosys ein kommerziell erfolgreiches Biotechunternehmen zu machen.

Meilenstein wird die Markteinführung des ersten eigenen Medikaments Tafasitamab, eines Antikörpers gegen Blutkrebs. Es soll bei Patienten zum Einsatz kommen, bei denen die Krankheit weit fortgeschritten ist. Bis Ende des Jahres will Morphosys auf dem US-Markt die Zulassung einreichen. Dass die US-Gesundheitsbehörde FDA das Präparat als Therapiedurchbruch einstuft, ist ein gutes Omen. Der Einführung in den USA, die für 2020 geplant ist, könnte ein Jahr später die in Europa folgen. Wegen seiner enormen Ausgaben für Forschung an derzeit fast 30 Wirkstoffen (gegen Krebs, Schuppenflechte, Alzheimer) dürfte Morphosys in diesem Jahr rund 80 Millionen Euro Nettoverlust machen. Das ist Teil des Geschäftsmodells, dafür hat Morphosys mehr als 400 Millionen Euro an Cash-Reserven. Zudem sind bei Entwicklungsfortschritten von Partnern Meilensteinzahlungen möglich. So überwies im Juli GlaxoSmithKline 22 Millionen Euro. Morphosys-Aktien sind eine vielversprechende, aber riskante Spekulationen auf das Know-how deutscher Biotechs.

Aktientipp 2: PNE - Wette auf mehr Wind

Die Gesamtleistung der weltweit installierten Windkraftanlagen wird in diesem Jahr erstmals die Marke von 600 Gigawatt übersteigen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten nimmt die Kapazität der Windräder stetig zu, allein in den vergangenen fünf Jahren um durchschnittlich 13 Prozent je Saison. Windkraft ist ein Wachstumsmarkt, der durch die angestrebte Reduktion von CO2-Abgasen zusätzlich beflügelt wird. Ein Gewinner ist dabei der Windparkentwickler PNE.

Im ersten Halbjahr konnte PNE die Gesamtleistung seiner Windkraftanlagen, die fertiggestellt oder verkauft wurden oder die sich im Bau befinden, fast vervierfachen. Im Umsatz schlagen sich dabei nur die Verkäufe nieder. Mit ihnen dürfte das Geschäftsvolumen in diesem Jahr um ein Drittel auf gut 120 Millionen Euro klettern.

Der große Sprung ist für nächstes Jahr geplant. Dann soll hierzulande ein bis zu 200 Megawatt umfassendes Windparkportfolio entstehen. Sollte das wie geplant bis Ende 2020 verkauft werden, dürfte das einen Umsatzschub auf über 200 Millionen Euro ergeben. Bisher ist rund die Hälfte der Anlagen in Betrieb oder im Bau. Im internationalen Geschäft konnte PNE Windparks in Polen, Frankreich und in den USA verkaufen. In Panama sind erste Projekte angelaufen.

Bei einem erfolgreichen Verkauf seines 200-MW-Portfolios wäre 2020 ein massiver Gewinnanstieg möglich. Die Unsicherheit darüber und die Gefahr, dass es - wie 2018 - zwischenzeitlich doch zu wertmindernden Abschreibungen bei einzelnen Projekten kommen könnte, macht PNE zu einem spekulativen Investment.

Aktien-Rückblick Nexus und Festgeldtipp Crédit Agricole

Aktien-Rückblick: Nexus - Zurück in die Zukunft

Im deutschen Gesundheitswesen herrschen Zustände wie beim Bau des Berliner Großflughafens. Ursprünglich sollte die elektronische Patientenakte 2006 starten. Doch erst 15 Jahre später, von 2021 an, hat auch in Deutschland jeder Versicherte einen Anspruch auf eine elektronische Patientenakte. Beinhalten soll sie Dokumente wie Arztbriefe, Medikationspläne und einen Datensatz für den Notfall.

Insgesamt ließen sich durch den Einsatz digitaler Anwendungen im Gesundheitswesen pro Jahr schätzungsweise fast zehn Milliarden Euro sparen. Um Deutschland ...

