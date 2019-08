Der österreichische Öl- und Gasförderer OMV hat im ersten Halbjahr zum Teil kräftige Zuwächse verzeichnen können. Auch durch Zukäufe wurde der Gesamtumsatz in den ersten sechs Monaten um 7% auf 11,878 Mrd. Euro gesteigert. Allerdings spiegelten sich darin auch die zurzeit eher ungünstigen Preisentwicklungen im Ölmarkt wider. So erreichte OMV zwar eine weitere signifikante Steigerung (+13%) der täglichen Fördermengen auf 482.000 Öläquivalent (Öl und Gas vereinheitlicht). Dennoch könnte zum Jahresende der Umsatz unter den Erwartungen liegen, falls der Ölpreis weiter unter der OMV-Prognose von 65 Dollar je Barrel bleibt.Insgesamt erreichte OMV eine überproportionale Steigerung bei EBITDA und EBIT um 23,3% bzw. 23,4%. Hintergrund hier: Durch ein aktives Asset Management - Zukäufe und Verkäufe - gelang es OMV, seine Förderkosten auf 6,87 Dollar je Barrel Öläquivalent abzusenken. Mit der Maßgabe, die Fördermengen insgesamt auf knapp unter 500.000 Öläquivalent pro Tag weiter anzuheben, erarbeitet sich OMV so guten Spielraum auch für weitere Investitionen und Gewinnzuwächse.

