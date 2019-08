Olaf Scholz will nun doch Parteichef werden. Vorher hatte die Kür der neuen SPD-Parteiführung absurde, ja geradezu traurige Züge. Den Kandidaten fehlte es an Charisma, Kraft und vor allem an: ökonomischem Format.

Vor zweieinhalb Wochen, als Martin Lück gerade seinen Sommerurlaub beendet hatte, hoffte der Leiter Kapitalmarktstrategie für Deutschland bei Blackrock, "dass eine andere Platte gespielt wird". Doch immer noch die alte Leier: Handelskrieg, Iran-Konflikt, Brexit, Hongkong und, wie stets nach den Sommerferien, Italien. "Alles nicht neu, allerdings sind die Risiken überall noch größer geworden." Das Neuwahl-Szenario habe dem Drama in Italien eine andere Dimension gegeben, meint Lück. Roms Vize-Regierungschef Matteo Salvini hat die rechtspopulistische Koalition seiner Lega mit den 5 Sternen gesprengt und will nach einer raschen Neuwahl Ministerpräsident werden. Investoren stiegen aus Roms Staatsanleihen aus.

Die Renditedifferenz zwischen deutschen und italienischen Staatsanleihen kletterte auf den höchsten Stand seit Ende Juni - ein weiteres Krisensignal. Dabei nehme der Markt die Risiken in Italien bisher noch nicht einmal ausreichend vorweg, warnt Martin Lück. Dass Salvini versuche, mit Neuwahlen ein noch stärkeres politisches Mandat zu bekommen, sei besorgniserregend. Gehe er etwa eine Koalition mit einem noch weiter rechts angesiedelten Partner ein, könne der Punkt erreicht werden, an dem Investoren weit höhere Risikoaufschläge verlangen würden, glaubt Lück. Aussitzen all der Entwicklungen, so meint er, wäre für Anleger die falsche Entscheidung.

Aber an der Ausrichtung von Portfolios würde der Stratege von BlackRock nur ein Feintuning betreiben. Aktien bleiben "übergewichtet". Lück sieht bessere Chancen in Aktienstrategien, die auf weniger volatile Titel setzen und sich in dem schwierigen Umfeld besser halten sollten. Zwar komme "der ganze Wahnsinn" aus den USA, aber ein Übergewicht an US-Aktien bleibe ebenfalls sinnvoll. "Der Markt ist liquide und es gibt starke Unternehmen."

Investments, die in einem solchen Umfeld etwas geringere Verluste erwarten lassen, sind beispielsweise Fonds, die Schwankungen der Indizes verringern . Sie sollten aus Aktien bestehen, die in der Vergangenheit weniger schwankten als die übrigen Titel des Index und von denen man annimmt, dass sie künftig ebenfalls Anleger ruhiger durch turbulente Marktphasen begleiten. Vorschläge zu vermeintlich sicheren Einzeltiteln macht der Computer, der aus Unternehmens- und Börsendaten die Aktien mit den besten Risikoprofilen ermittelt. Der börsengehandelte Indexfonds Ossiam iStoxx Europe Minimum Variance ETF (LU0599612842) hat mit dieser Strategie in den vergangenen drei Jahren einen Ertrag von vier Prozent gebracht, gegenüber fünf Prozent beim herkömmlichen Stoxx Europe 600. Tatsächlich liegen die Kursschwankung des ETFs unter der des Index, ablesbar an einer geringeren Volatilität von 8,6 gegenüber 10,6. Groß ist der Unterschied allerdings nicht. BlackRock bietet für internationale Aktien den iShares Edge World Minimum Volatility (IE00B8FHGS14), er brachte in drei Jahren ein Plus von 8,1 Prozent pro Jahr bei einer Volatilität von 8,3 Prozent, der vergleichbare Index ohne Vola-Kontrolle, MSCI World, brachte 8,7 Prozent bei 11 Prozent Vola.

Für den BlackRock-Strategen ...

