PNE-Gruppe baut internationales Servicegeschäft weiter aus DGAP-News: PNE AG / Schlagwort(e): Sonstiges PNE-Gruppe baut internationales Servicegeschäft weiter aus 16.08.2019 / 12:46 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News PNE-Gruppe baut internationales Servicegeschäft weiter aus - Verträge für Betriebsmanagement von Windparks in Frankreich, Schweden und Polen - Jetzt in fünf Ländern aktiv - Auslandsmärkte stehen auch künftig besonders im Fokus Cuxhaven, 16. August 2019 - Mit dem Gewinn erster Verträge für das Betriebsmanagement von Windparks in Frankreich, Schweden und Polen gelang es der zur PNE-Gruppe gehörenden "energy consult" innerhalb kürzester Zeit weitere Märkte zu erschließen. Damit baut die PNE-Gruppe als Dienstleister ihr internationales Geschäft deutlich aus. In Frankreich und Schweden betreut das Unternehmen bereits seit Anfang des Jahres Windenergieanlagen mit einer Gesamtnennleistung von 44,4 MW. In Polen wird "energy consult" zum Jahresende zudem das Betriebsmanagement für weitere 52 MW übernehmen. In Schweden sind nach Inbetriebnahme im Jahr 2020 bereits 138,6 MW geplant. Bisher ist "energy consult" bereits in Italien tätig und betreut dort Windparks mit einer Gesamtnennleistung von 122 MW. Des Weiteren steht das Unternehmen bereits in Verhandlungen für die Übernahme von Dienstleistungen im Betriebsmanagement von Umspannwerken in Polen. Somit ist das Unternehmen bereits in fünf Ländern Europas aktiv. Insbesondere die Auslandsmärkte Schweden, Polen und Frankreich sollen zukünftig weiter in den Fokus genommen und damit das internationale Geschäft verstärkt werden. Henning Wegner, Geschäftsführer "energy consult" GmbH: "Die Übernahme von neuen Windparkprojekten in Europa ist für uns eine hervorragende Möglichkeit kontinuierlich aktuelle WEA Modelle zu begleiten und unser Wissen analog zum Stand der Technik auszubauen. Weiterhin sehen wir insbesondere bei der Stromproduktion und in der Vermarktung großes Potential und gute Möglichkeiten uns in angrenzenden europäischen Märkten weiter zu etablieren." Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE AG: "Die zunehmend internationale Ausrichtung auch der PNE Services ist ein wichtiger Bestandteil unserer künftigen Strategie. Dies ergänzt sich sehr gut mit der internationalen Entwicklung von Projekten für die Erneuerbaren Energien, die PNE derzeit in 14 Ländern auf drei Kontinenten betreibt." Über die PNE-Gruppe Die international tätige PNE-Gruppe mit den Marken PNE und WKN ist einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser erfolgreichen Basis entwickelt sie sich weiter zu einem "Clean Energy Solutions Provider", einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie. Von der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren, über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis zum Betrieb und dem Repowering umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der Projektierung und des Betriebs von Windparks. Neben der Windenergie werden zukünftig Photovoltaik, Speicherung, Dienstleistungen und die Lieferung sauberen Stroms Teil unseres Angebotes sein. Wir beschäftigen uns dabei auch mit der Entwicklung von Power-to-Gas-Lösungen. Kontakte für Rückfragen PNE AG PNE AG Rainer Heinsohn Christopher Rodler Leiter Unternehmenskommunikation Leiter Investor Relations Tel: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 453 Tel: +49 (0) 40 - 879 33 114 Fax: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 373 Fax: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 373 Rainer.Heinsohn(at)pne-ag.com Christopher.Rodler(at)pne-ag.com 16.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PNE AG Peter-Henlein-Straße 2-4 27472 Cuxhaven Deutschland Telefon: 04721 / 718 - 06 Fax: 04721 / 718 - 200 E-Mail: info@pne-ag.com Internet: http://www.pne-ag.com ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A2LQ3M9, , DE000A12UMG0, WKN: A0JBPG, A2LQ3M, , A12UMG, Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 858897 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 858897 16.08.2019 ISIN DE000A0JBPG2 DE000A2LQ3M9 DE000A12UMG0 AXC0118 2019-08-16/12:47