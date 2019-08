ams legt ein neues Datum für das geplante Übernahmeangebot vor: ams sieht gute Fortschritte bei den Verhandlungen mit Osram, wie das Unternehmem mitteilt. Und auch Osram spricht in einer Aussendung von konstruktiven Gesprächen über eine Zusammenschlussvereinbarung sowie weitere Themen. Auf Basis der jüngsten Gespräche mit dem Osram-Vorstand geht ams derzeit davon aus, sein Angebot während der Laufzeit des vorhandenen Übernahmeangebots von Bain Capital und The Carlyle Group, also vor Ablauf des 5. September 2019, starten zu können. Zuvor wurde das Datum 15. August in den Raum gestellt.AMS ( Akt. Indikation: 36,50 /37,73, 1,82%) Die Immofinanz verkauft Teilflächen am Warschauer Empark-Areal inklusive Baureserven zur Etablierung einer ...

