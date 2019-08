Erfolg für Börsechef Christoph Boschan. Am gestrigen dritten Feiertag, an dem 2019 gehandelt wurde, gab es nach 150 und 100 Mio. Handelsvolumen an den ersten beiden Feiertagen gleich 246,388 Mio. Euro Umsatz. Freilich war gestern vieles negativ indiziert und international getrieben, aber gerade deswegen war es wichtig, dass die Wiener Börse offen hatte, österreichische Aktien wären sonst wohl über alternative Kanäle gehandelt worden. Und während Greta zu ihrem Segeltörn aufbricht (siehe HIER ), ist heute wieder so etwas, das man früher "Fridays for Future" genannt hatte: Ein Verfallstag, aber nur ein kleiner. Es ist eh keiner da, also wohl wenig Auswirkungen, und wenn, wird auf die Negativrenditen und die Trump-Tweets geblickt ....

Den vollständigen Artikel lesen ...