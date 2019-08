Dr. Jekyll & Mr. Market Der Roman "Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde" ist ein Klassiker der Weltliteratur. Darin leidet die Hauptfigur an einer pathologischen Persönlichkeitsstörung, die dazu führt, dass sich der freundliche Dr. Jekyll zunehmend unkontrolliert in den bösartigen Mr. Hyde verwandelt. Dieses Phänomen mag Börsianern im Hinblick auf die vergangenen Wochen vertraut vorkommen. Denn auch "Mr. Market" zeigt sich ähnlich unberechenbar und launisch. Seit der Ankündigung Trumps, auch die restlichen chinesischen Einfuhren ab September mit einem Zoll belegen zu wollen, wirkten die Märkte einmal mehr wie ausgewechselt. In dieser Woche dann der plötzliche und ebenso ...

Den vollständigen Artikel lesen ...