LSE eröffnet aufgrund einer technischen Störung später ++ DE30 nähert sich einer kurzfristigen Widerstandszone ++ Tech-Aktien steigen dank solidem Gewinnbericht von NVIDIA ++Die wichtigsten europäischen Aktienindizes verzeichneten am Freitag Kursgewinne, nachdem sie zu Beginn der Woche stark gefallen waren. Das Ausmaß der Aufwärtsbewegung ist in ganz Europa ähnlich, mit Ausnahme des polnischen WIG20 (W20) und des britischen FTSE 100 (UK100) - beide Indizes bleiben deutlich zurück. Der DE30 nimmt am Freitag Abstand vom 4-Monatstief, eine stärkere Erholung könnte jedoch in Frage gestellt werden. Der deutsche Leitindex notiert leicht unterhalb der Widerstandszone (11.530 bis 11.560 Punkte), die in diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...