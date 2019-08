Die seit wenigen Wochen an der Wiener Börse gelistete britische Fashion on Screen kann ab 19. August fortlaufend gehandelt werden und wird laut Wiener Börse im Handelssystem Xetra® vom Handelsverfahren Auktion (Market Group DIMA) in das Handelsverfahren Fortlaufender Handel (Market Group DIMC) überstellt. Offene Orders werden mit dem Wechsel der Handelsform für erloschen erklärt und müssen neu erteilt werden. Die ICF Bank AG fungiert als Market Maker. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.08.)

