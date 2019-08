Kein Tag ohne Hindenburg-Omen

Welcher Indikator kann das Ende eines Aufwärtstrends mit einer vergleichbaren Präzision und Logik schon so vorhersagen wie das Hindenburg-Omen? 9 Omen liegen vor.

Seitdem wir vor fast zwanzig Jahren begonnen haben, dem Hindenburg-Omen Aufmerksamkeit zu schenken, bewundern wir die Intelligenz dieses Indikators.

Da muss man erst mal draufkommen. Jim Miekka, der Erfinder des Omens, war blind. Er starb im Jahr 2014 im Alter von 54 Jahren in Maine/USA, als er von einem SUV angefahren wurde, während er mit seinem Blindenhund die Straße entlanglief. Die Rationale hinter dem Omen, das Miekka nach dem Luftschiff "Hindenburg" benannte, lässt sich mit der Erfassung eines Zustandes beschreiben, der an den Aktienmärkten nicht häufig vorkommt: Eine hohe Zahl an Aktien markiert neue Hochs, während gleichzeitig eine Vielzahl von Aktien neue Tiefpunkte generiert. Der Aktienmarkt ist quasi zerrissen.

Mir ist bewusst, dass diejenigen, die diesen Indikator "nicht im Blut haben", die Logik möglicherweise nicht beim ersten Mal aufnehmen. Deshalb folgt zunächst eine Erläuterung abseits der Indikatoren.

Die Aktienmärkte laufen bereits eine Weile nach oben. Ein Bullenmarkt ist reif, aber viele Aktien markieren täglich noch neue Jahreshochs. Die Tech-Werte steigen, aber andere Werte - wie beispielsweise die Nebenwerte - beginnen, weniger neue Hochs zu markieren. Einzelne Anlageklassen fallen und deren Aktien produzieren neue Jahrestiefs.

Die Zahl der täglichen neuen Verlaufshochs ist ok, aber die Zahl der täglichen neuen Verlaufstiefs steigt ebenfalls bereits. Während die wichtigen Indizes oberhalb der gleitenden Durchschnitte wie der 50-Tage-Linie verbleiben, zeigt sich die Schwäche unter der Motorhaube darin, dass bereits mehr Aktien fallen als steigen. In diesem Zeitraum ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass die Bedingungen für ein Hindenburg-Omen erfüllt sind.

