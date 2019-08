Im Juli ist die Zahl der begonnenen Neubauten in den USA den dritten Monat in Folge gesunken. Ökonomen hatten mit einem Anstieg gerechnet.

Die Bremsspuren am US-Immobilienmarkt werden immer deutlicher. Die Zahl der begonnenen Neubauten fiel im Juli bereits den dritten Monat in Folge, und zwar um 4,0 Prozent auf eine Jahresrate von 1,191 Millionen, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington ...

