Gleich am ersten Arbeitstag forderte der neue BMW-Chef Oliver Zipse die Beschäftigten dazu auf, aus den Chancen des Umbruchs in der Autoindustrie Kapital zu schlagen. In einem Rundbrief scheute er nicht davor, die Schwächen des Konzerns offenzulegen und direkt anzusprechen. Laut Zipse müsse BMW "als Gewinner aus dem Umbruch in unserer Branche hervorgehen". Der 55-jährige Ingenieur war bisher als Produktionschef ...

Den vollständigen Artikel lesen ...