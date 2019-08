Das Kartell reagiert mit neuen Förderkürzungen auf die Ölpreisschwäche. Hinter den Kulissen laufen längst Sondierungen für weitere Maßnahmen. Mittendrin: das Schwergewicht Saudi-Arabien.

Den Aufstieg der US-amerikanischen Schieferölindustrie hat Thomas Gutschlag aus nächster Nähe miterlebt. Der Chef des Mannheimer Explorationsunternehmens Deutsche Rohstoff AG entwickelt seit 2011 Ölprojekte in den USA, vor allem in den Bundesstaaten Colorado, Utah und North Dakota. Was sich dort und vor allem im Hotspot der US-Ölförderung, dem Permian-Becken im Südwesten des Landes abspielt, hat kaum jemand vorhergesehen.

Zwischen 2016 und 2018 haben die USA ihre Ölproduktion der US-Energiebehörde EIA zufolge von 8,8 auf knapp elf Millionen Barrel (rund 159 Liter) täglich gesteigert. 2019 könnten es Schätzungen des Branchendienstes Rystad Energy bereits zwölf Millionen Barrel sein. Damit sind die USA innerhalb weniger Jahre vom wichtigsten Ölimporteur zum weltgrößten Produzenten aufgestiegen.

"Die Amerikaner haben die Schieferölförderung perfektioniert", erklärt Gutschlag die Entwicklung. "Sie werden jedes Jahr sieben bis acht Prozent günstiger bei gleichzeitig höherer Ausbringung." Der Manager ist daher überzeugt: "Diese Entwicklung ist noch nicht am Ende. Es gibt in Zukunft noch viel Potenzial."

Und Fatih Birol, Chef der Internationalen Energieagentur, prognostizierte bereits Anfang des Jahres: "Wer denkt, wir haben bereits die volle Wirkung der Schieferölrevolution gesehen, begeht einen großen Fehler."

Der Boom in den USA hat das Machtgefüge am Ölmarkt grundlegend verschoben. Die im Ölförderkartell Opec zusammengeschlossenen Exportstaaten müssen hinnehmen, dass ihr Marktanteil immer weiter sinkt. Welche Anstrengungen das Kartell unternimmt, um den Preis zu stabilisieren, unterstreicht der am Freitag veröffentlichte Monatsbericht der Opec-Forschungsabteilung.

Demnach ist die Ölproduktion der Opec-Mitglieder im Juli um 246.000 auf 29,6 Millionen Barrel gesunken. Den Löwenanteil der Produktionskürzungen hat einmal mehr Saudi-Arabien gestemmt, das mächtigste Mitglied. Das Königreich hat seine Produktion im Vergleich zum Monat Juni um 134.000 Barrel reduziert. Derzeit fördern die Saudis 9,6 Millionen Barrel täglich. 2018 waren es im Schnitt noch 10,3 Millionen.

