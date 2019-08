Die nächsten Prozesse um angeblich krebserregendes Glyphosat sollen in St. Louis stattfinden. Doch auch hier, am Stammsitz von Monsanto, wächst die Kritik am Unternehmen. Das erhöht den Druck auf Eigentümer Bayer.

Wenn es um das Wohl seiner Maisstauden geht, überlässt Mark Scott möglichst nichts dem Zufall. Der Bauer stimmt das Saatgut präzise auf die Bodenbeschaffenheit jedes einzelnen Feldes ab, er düngt und wässert exakt nach den aktuellen Gegebenheiten von Wind und Wetter. "Früher haben wir einfach überall das Gleiche ausgesät und gehofft, dass es aufgeht", erinnert sich der 54-Jährige. Doch die Zeiten sind vorbei. "Technologie hat die Landwirtschaft revolutioniert."

Seit mehr als 100 Jahren betreibt seine Familie in Flint Hill bereits Landwirtschaft. Viele frühere Nachbarn in dem eine kurze Autofahrt von St. Louis im US-Bundesstaat Missouri entfernten Ort haben längst aufgegeben, die Scotts aber haben immer weiter zugelegt - und stets das Beste aus ihren Feldern herausgeholt. Unverzichtbar ist dafür das Pflanzenschutzmittel Roundup, das der in St. Louis ansässige Konzern Monsanto entwickelt hat. Dass das wegen des angeblich krebserregenden Wirkstoffs Glyphosat derzeit ausgesprochen umstritten ist, hat Scott registriert. Irritiert hat ihn die Debatte allerdings nicht: "Ich nutze Roundup seit 35 Jahren und hatte nie irgendwelche Schwierigkeiten", sagt er.

Für die Tausenden Kläger, die wegen ihrer angeblich beschädigten Gesundheit vor US-Gerichten derzeit Schadensersatz fordern, hat er deshalb wenig Verständnis. Ihretwegen sieht sich der deutsche Bayer-Konzern, der Monsanto im vergangenen Jahr übernommen hatte, mit hohen Milliardenforderungen konfrontiert. Die Prozesse haben die Übernahme von Monsanto zu einem schwer beherrschbaren Risiko gemacht - zumal Bayer die ersten drei Verfahren allesamt erstinstanzlich verloren hat.

Sehnsucht nach Frieden

Die nächsten, womöglich entscheidenden Prozesse sollen nun in wenigen Wochen in St. Louis stattfinden. Auf einen Heimvorteil wird Bayer dabei kaum setzen können. Die Richter im Heimatort von Monsanto gelten in den USA als besonders klägerfreundlich, Anwälte können hier für ihre Mandanten oft überdurchschnittlich hohe Schadensersatzzahlungen erstreiten. Zudem ist der Rückhalt für das umstrittene Unternehmen selbst unter den Einwohnern der Stadt am Westufer des Mississippi nicht besonders groß. Eine weitere juristische Niederlage aber würde Bayer hart treffen - und den enormen Druck auf das Management um Vorstandschef Werner Baumann nochmals erhöhen.

Obwohl er viele Milliarden kosten würde, scheint ein Vergleich für Bayer deshalb durchaus erstrebenswert. Seit Wochen dürften die Anwälte bereits über eine außergerichtliche Lösung verhandeln. Dass sich ein eigentlich für diese Woche geplanter Prozess verschoben hat, könnte ein Indiz für eine baldige Lösung sein. Als vor wenigen Tagen Gerüchte über ein konkretes Angebot von Bayer die Runde machten, zog der Aktienkurs des Konzerns umgehend an. Die Sehnsucht, das Kapitel einigermaßen versöhnlich zu beenden, ist unter Investoren gewaltig.Wie tief der Graben zwischen Anhängern und Gegnern von Glyphosat ist, zeigt sich im von Monsanto geprägten St. Louis. Dabei ist der Konzern der wichtigste Arbeitgeber und ein großzügiger Förderer der Stadt. Zahlreiche öffentliche ...

