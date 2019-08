Die nationalen Notenbanken betreiben teilweise Geldschöpfung auf eigene Rechnung. Das gefährdet die Stabilität des Euro-Systems.

Der Euro ist eine Gemeinschaftswährung, die die Europäische Zentralbank (EZB) verantwortet und herausgibt. So jedenfalls dürften die meisten EU-Bürger denken. Den wenigsten dürfte jedoch bekannt sein, dass die Euro-Mitgliedstaaten Geld in nicht unerheblichem Umfang auf eigene Rechnung drucken und dabei der Grenze zur monetären Staatsverschuldung sehr nahe kommen.

Die Union beansprucht für die Währungspolitik die ausschließliche Zuständigkeit, damit kein Mitgliedstaat in seinem Zentralbankkeller zusätzlich Noten druckt, wie es zum Beispiel 1918 in der "Kronenzone" zwischen Österreich, Ungarn, der Tschechoslowakei sowie Teilen Polens, Italiens und Jugoslawien der Fall war. Doch auch die nationalen Zentralbanken im Euro-System (NZB) verfügen über ein Instrument, das ihnen die Schaffung einer Art nationalen Zusatzgeldes ermöglicht: die ANFA-Eigenanlagen (Agreement on net financial assets). Diese Wertpapierkäufe dürfen die NZB abseits ihres geldpolitischen Auftrags in eigener Verantwortung, auf eigene Kosten und eigenes Risiko wahrnehmen. Durch das von ihnen im Gegenzug bereitgestellte Zentralbankgeld findet eine Geldschöpfung auf eigene Rechnung statt.

Problematisch ist dabei bereits die Definition, welche Aktivitäten konkret den ANFA-Eigenanlagen zuzuordnen sind. Umstritten sind vor allem die seit 2015 laufenden Staatsanleihekäufe des von der EZB initiierten Public Sector Purchase Programme (PSPP), das derzeit - abgesehen von der ...

