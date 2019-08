Die Zinsermittlung in China soll sich nach dem Willen der chinesischen Notenbank künftig stärker nach den Marktbedürfnissen richten. Das soll die geschwächte Wirtschaft stärken.

China will mit einer weitreichenden Zinsreform der vom Handelsstreit geschwächten Wirtschaft auf die Beine helfen. Die Pläne wurden am Samstag von der Notenbank (PBOC) vorgestellt. Sie zielen vor allem darauf ab, Kredite für Unternehmen günstiger zu machen. Die Finanzierungskosten für die Realwirtschaft würden damit gesenkt, kündigten die Zentralbanker an.

Die Neuerung soll dafür sorgen, dass die Zinsermittlung durch die Geschäftsbanken künftig besser gesteuert wird und sich stärker nach den Marktbedürfnissen richtet. Bislang spiegelt diese Festlegung aus Sicht der Führung in Peking Darlehensnachfrage und -angebot nur unzureichend wider. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...