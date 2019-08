Investments in Fußballvereine gelten als riskant. Tatsächlich fahren Anleger aber gut damit. Wer aus der Wachstumsbranche fürs Depot geeignet ist.

Bernd Loose* hat an diesem 1. August 2019 ein Problem - so wie an jedem 1. August in den Jahren zuvor. Zwar hat der 53-Jährige gerade 3,5 Prozent Zins auf seine vor drei Jahren gekaufte Anleihe erhalten, allerdings wurde die Anleihe zum Teil wieder zurückgezahlt. "Was soll ich mit dem Geld machen?", fragt der Kölner, "3,5 Prozent bekomm' ich doch jetzt nirgendwo." Immerhin signalisiert die Zahlung, dass er einem offenbar gesunden Schuldner vertraut hat. Der Emittent ist der 1. FC Köln, ein Fußballclub also, der gerade mal wieder aus der zweiten in die erste Bundesliga aufgestiegen ist. Der "Effzeh" kann seine erst 2024 fällige Anleihe teilweise vorzeitig abbezahlen, er muss es aber nicht.

Anlagen in Fußballclubs, wie sie Loose 2016 mit der Zeichnung der Fananleihe des 1. FC Köln getätigt hat, sind unter Profis verpönt. Die Verzinsung der Papiere sei in der Regel zu niedrig, das Risiko zu hoch - und Fußballaktien noch unkalkulierbarer.

Doch wichtig ist auf'm Platz. Und die nun fast 20 Jahre Historie von Fußballinvestments hierzulande zeigt, dass diese eine interessante Beimischung im Depot sein können. So haben sich fast alle Vereine in Sachen Zins und Tilgung bisher vorbildlich geschlagen. Ob der FC St. Pauli oder die in Sachen Fanpapieren sehr erfahrenen Vereine 1. FC Köln und FC Schalke 04, sie alle bedienten oder bedienen brav Zins und Tilgung. Selbst der inzwischen in die Niederungen der dritten Liga entschwundene mehrfache Exmeister 1. FC Kaiserslautern stemmt gerade die Rückzahlung einer sechs Millionen Euro schweren Anleihe, wenn auch mit Ach und Krach und neuerlicher Unterstützung von Fans, die dieses Mal in ein neues Papier nur noch 837.500 Euro investierten. Ein prominentes Beispiel für eine Schieflage mit anschließendem Totalverlust gibt es allerdings: Die nur noch in Liga vier kickende Alemannia Aachen versenkte 4,2 Millionen Euro an Fananleihegeldern nach einer zwischenzeitlichen Insolvenz.

Drei Ligen höher, bei Hertha BSC ist man solche Sorgen praktisch los. Nachdem der Finanzinvestor Lars Windhorst spektakulär mit 125 Millionen Eigenkapital bei der Hertha einstieg, legte der Kurs der Anleihe der Hauptstädter prompt zu. Windhorsts Karriere ist zwar von Pleiten und Pannen begleitet, sein Kapital aber dreht die zuletzt ziemlich mauen Bilanzzahlen der Herthaner vorerst deutlich ins Positive.Generell riskanter als eine Anleihe, bei der der Schuldner noch Hoffnung haben kann, bei Insolvenz zumindest einen Teil seines Geldes wiederzusehen, ist es, mit Eigenkapital einzusteigen. Doch selbst das kann sich lohnen.

Unterhaching im Glück

Ein irrsinniger Erfolg etwa war Ende Juli der Börsengang der Spielvereinigung Unterhaching. Der Kurs des ...

