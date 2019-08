Wirecard ist am Freitag mit einem kräftigen Aufschlag aus der Handelswoche gegangen. Der Wert schaffte ein Plus von 3,5 %. Auf dieser Basis kann es in den kommenden Wochen zu einem Comeback nach oben kommen, meinen die technischen und charttechnischen Analysten. Die Nachrichten sind derzeit aus wirtschaftlicher Sicht nicht so gut, dass sich daraus notwendig ein neuer Aufwärtsmarsch ergeben müsste. Tendenz ist entscheidend Die Tendenz wird damit durch den Chart bestimmt. Der Wert hat durch den jüngsten ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...