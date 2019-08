Eine Massenflucht von Ost nach West legte den Grundstein für das Ende der DDR. Besonders viele Menschen nutzen ein Picknick für ihre Flucht.

Mit dem Hammer seines Dienstwagens schlug Johann Göltl das verrostete Schloss des seit Jahrzehnten ungeöffneten Grenztors auf. Arglos rechnete der damalige Chefinspektor des Zolls mit einigen Österreichern und Ungarn, die nahe der Grenze an einem gemeinsamen Picknick der Paneuropa-Union teilnehmen sollten. Auch der ungarische Oberstleutnant Arpad Bella ahnte nichts.

Beide wurden Schlüsselfiguren in einem brisanten und historischen Moment. "Statt der Delegationen kamen die Flüchtlinge", erinnert sich der 73-jährige Bella. Über die Wiesen und die Straße rennend, stürmten Hunderte von DDR-Bürgern auf den Spalt im Tor zu. Die fünf ungarischen Grenzwächter, jeder mit zehn Schuss Munition in der Pistole, verzichteten auf Weisung Bellas auf Gegenwehr. "Ich hatte Angst um meine Männer und die DDR-Bürger", sagt er heute.

Binnen kürzester Zeit hatten sich am 19. August 1989 mehr als 600 DDR-Bürger durch das Tor gedrängt. Sobald sie auf österreichischem Boden waren, fielen sich die Männer und Frauen, Väter, Mütter und Kinder in die Arme. "Sie riefen immer wieder: "Freiheit, Freiheit", so Göltl.

Massenflucht beschleunigte den Zusammenbruch der DDR

Diese Massenflucht von Ost nach West beschleunigte den Zusammenbruch der DDR. Unumstritten hat der dramatische Samstagnachmittag vor 30 Jahren zum Fall der Mauer nur zwölf Wochen später beigetragen. Am Jahrestag wollen Kanzlerin Angela Merkel und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban bei einem Festakt in Sopron an die historischen Ereignisse erinnern.

Ungarns kommunistische Regierung war damals sehr reformorientiert und hatte im Ostblock einzigartige Freiheiten eingeführt. Die Reisefreiheit ...

