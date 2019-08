Basel (ots) - Neuer Millionär Dank Swiss Lotto. Bei Swiss Lotto, einem Spiel, das von der Swisslos in der Deutschschweiz und dem Tessin, von der Loterie Romande in der Westschweiz, angeboten wird, gab es anlässlich der Ausspielung von heute Samstagabend einen weiteren Millionengewinn. Der Gewinner kommt aus dem LoRo-Gebiet und kassiert den Betrag von CHF 12'376'840.10.



Swiss Lotto 2 5 7 18 34 37

Glückszahl 2

Replay 3

Joker 3 6 9 5 3 5

Euro Millions 9 10 27 37 42 Sterne 1 5

2. Chance 8 17 28 31 42

Super-Star C 6 9 7 U Hinweis: Die Gewinnzahlen & Quoten können kostenlos im pdf-Format unter dem Link www.presseportal.ch/de/pm/100004581 heruntergeladen werden.



