Innovation, Wettbewerb und wirtschaftliche Freiheit sind entscheidend für die Überwindung der Massenarmut. Die Einschränkung der Armutszuwanderung ist im Vergleich zur der Einschränkung des Freihandels das kleinere Übel.

Die chinesische Zivilisation war noch während des Mittelalters der europäischen technologisch und wirtschaftlich überlegen. Und bis ins 17. Jahrhundert hinein ließ sich auch noch keine Überlegenheit der europäischen gegenüber der islamischen Zivilisation feststellen. Und doch hat die europäische oder westliche Zivilisation vor allen anderen die Massenarmut überwunden. Wirtschaftshistoriker schätzen die Steigerung unseres Lebensstandards in den vergangenen 200 Jahren auf einen Faktor zwischen 15 und 100. Wie ist das zu erklären?

Ein Bestimmungsfaktor scheint mir besonders wichtig: Während die großen Zivilisationen Eurasiens oft über Jahrhunderte in geeinten Großreichen von Autokraten geführt wurden, zeichnete sich Europa fast immer durch seine Uneinigkeit aus. Und das war gut so. Die Rivalität unter Europas Fürsten vermittelte den Untertanen Exit-Optionen. Nur in Europa erhielten sie die Chance, ihren Herren zu entlaufen und anderswo Aufnahme zu finden - man denke an die Hugenotten. Und nur in Europa konnten Kaufleute viele Herrschaftsgebiete umgehen, wenn der Landesherr mehr als andere zur Konfiskation neigte.

Die politische Fragmentierung Europas war die Voraussetzung für die faktische Begrenzung von Herrengewalten, lange bevor die Gewaltenteilung - Legislative, Exekutive, Judikative - oder die demokratische Abwählbarkeit der Obrigkeit ebenfalls zur Domestikation von Herrschaft beitragen konnten. Grenzen politischer Gewalt sind eine Voraussetzung für wirtschaftliche Freiheit - für sichere Eigentums- und Verfügungsrechte zugunsten der produktiv Tätigen, der Bauern, Handwerker, Kaufleute, später auch Fabrikanten.

Die wirtschaftliche Freiheit selbst wiederum verlangt den Menschen ab, Entscheidungen zu treffen und für sie geradezustehen, was vor allem bedeutet, dass sie Anreize zur Fehlervermeidung stärkt - und ein fortschrittsförderndes Wettbewerbsverfahren in Gang setzt. Wirtschaftliche Freiheit impliziert auch Arbeitsanreize durch Hoffnung auf Eigentumserwerb - und dank des Wettbewerbs zwischen privaten Unternehmen auch Knappheitspreise und eine rationale Ressourcenallokation, die sich an komparativen Kostenvorteilen orientiert. Und schließlich fördert wirtschaftliche Freiheit auch die Nutzung des Wissens, das sich auf eine Vielzahl von Köpfen verteilt und nicht zentralisierbar ist.Die Erfindung der wirtschaftlichen Freiheit hat Europa, später auch Nordamerika und Australien, Wohlstand und eine zeitweilige politische und militärische Überlegenheit beschert. Die anderen Zivilisationen konnten allerdings vom Westen lernen, Technologien, Produktionsprozesse und betriebliche Organisationsmodelle ...

