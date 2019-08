US-Präsident Donald Trump hat einen Wirtschaftskrieg losgetreten, in dem die harten Fakten eindeutig für die USA sprechen. Doch schon einmal hat Amerika in einem Kräftemessen mit einem - eigentlich unterlegenen - Gegner aus Asien eine katastrophale Niederlage hinnehmen müssen.

document.A-2IframeBurst=true; $bp("A-2_65957025", {"id":"18574","width":"16","height":"9","video":"452505"}); Die Interessen der USA und Chinas stehen sich diametral gegenüber. Die Supermacht des 20. Jahrhunderts will den geopolitischen Ist-Zustand bewahren, um ihre globale Dominanz aufrecht zu erhalten. Um das zu erreichen, will sie das derzeitige Welthandelssystem grundlegend ändern. Die aufstrebende Supermacht aus Fernost will das genaue Gegenteil: Sie will den geopolitischen Ist-Zustand beseitigen, um ihr Ziel zu erreichen, bis zum Jahr 2050 "politisch, kulturell, ethisch, sozial und ökologisch" (so Präsident Xi Jinping) weltweit an der Spitze zu stehen. Dafür ist es notwendig, das Welthandelssystem in seiner jetzigen Form zu bewahren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...