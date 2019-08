Die Einkaufstour von Investoren aus China ist zu Ende. Deutsche Unternehmen hatten zu viel erwartet, selbst in China taten die neuen Eigner wenig für ihre Beteiligungen. Die Rechnung zahlen nun die Beschäftigten.

Als Jan-Philipp Hoos das Wort ergreift, ist den Anwesenden klar, dass das Ende naht. Dicht gedrängt stehen die 82 Mitarbeiter von Duisburg Special Tubes (DST) am letzten Julitag in der kleinen Betriebskantine. Der Mittelständler stellt Spezialrohre für Atomkraftwerke her. "Sie ahnen vermutlich bereits, was ich Ihnen heute mitzuteilen habe", sagt Insolvenzverwalter Hoos, ein Mann mit fester Stimme und vollem Bart; so berichtet es einer, der dabei war. Die letzte Frist sei verstrichen, sagt Hoos, der chinesische Mutterkonzern habe das vertraglich vereinbarte Geld immer noch nicht überwiesen. "Deshalb müssen wir den Geschäftsbetrieb einstellen."

Man könnte den Fall DST als Schicksalsschlag abtun: ein schrumpfender Betrieb an einem siechenden Industriestandort, dem seit dem deutschen Atomausstieg die Perspektive fehlt. Keine Aufträge, null Zukunftschancen. DST wäre wohl schon 2016 pleitegegangen, wären nicht die Chinesen aufgetaucht. Der Yantai-Taihai-Konzern übernahm die Firma. Die Duisburger sahen ihn als Retter, China setzt massiv auf Atomkraft. Doch der Investor hielt seine Versprechen nicht. Und bescherte dem Rohrhersteller vor wenigen Tagen das endgültige Aus.

Die Hoffnungen auf die Wohltäter aus Fernost sind verflogen, wie bei Dutzenden deutschen Unternehmen, vom Mittelständler bis zum Milliardenkonzern. In den vergangenen drei Jahren kauften chinesische Konzerne sich für mehr als 30 Milliarden Euro in deutsche Unternehmen ein. Die hiesigen Manager versprachen sich davon Geld für Investitionen und einen besseren Zugang zum größten Markt der Welt. Die Investoren sollten Türöffner sein, auf jeden Fall Partner, mitunter Retter. Meist kam es anders.

Die große Ernüchterung

Der Berliner Recyclingkonzern Alba etwa hoffte auf eine Finanzspritze und Aufträge aus Fernost. Doch nun ist der chinesische Investor selbst in finanzieller Not. HNA, kurzzeitig größter Aktionär der Deutschen Bank, zieht sich wegen Überschuldung zurück - und hinterlässt die aufgekauften Unternehmen ratlos. Der Roboterbauer Kuka hoffte, seinen Umsatz in China mit dem neuen Eigentümer Midea zu verdoppeln. Der LED-Hersteller Ledvance sah in der Übernahme durch Chinesen einen "wichtigen Meilenstein" zur Marktführerschaft. Heute streicht Kuka Stellen, Ledvance schließt gleich ganze Standorte.

Die Geschichten hinter diesen Beispielen handeln von falschen Vorstellungen und überzogenen Erwartungen. Deutsche Unternehmen haben die Hierarchien in chinesischen Konzernen unterschätzt - und deren finanzielle Ausstattung zu optimistisch gesehen. So enden viele Partnerschaften nach wenigen Jahren mit Ernüchterung, wie ein Kater nach einem berauschenden Fest. Viele hochgejubelte Projekte scheiterten an den immer gleichen Beziehungsproblemen.

1. Das Geld fehlt

Axel Schweitzer trinkt einen Tee zu seinem Cappuccino. Die Vorliebe für heiße Getränke hat sich der Chef des Berliner Recyclingkonzerns Alba in Hongkong angewöhnt. Dort hat Schweitzer seinen Zweitwohnsitz. Nah am Zukunftsmarkt, nah am chinesischen Partner. Vor drei Jahren organisierte das auf Umwelttechnik spezialisierte Unternehmen Techcent einen Fonds und stieg so bei Alba ein. Mit dem Geld konnte der finanziell angeschlagene Recyclingkonzern aus der deutschen Hauptstadt eine Anleihe ablösen. Techcent sei börsennotiert und ein Familienunternehmen, jubelte Schweitzer damals, und teile daher "sowohl unsere Strategie als auch unsere Werte".

Heute spricht Schweitzer nicht mehr so gerne über diese Partnerschaft. Er nippt abwechselnd an Tee und Kaffee, antwortet nur kurz. Was soll er denn auch sagen? Seit dem Einstieg ist der Aktienkurs von Techcent eingebrochen, der Konzern hat heute nur noch ein Fünftel des damaligen Marktwertes. Techcent "will sich mit einem anderen Unternehmen zusammenschließen", sagt Schweitzer. Das heißt: Er weiß selbst nicht, wer sein zukünftiger Partner wird.

Alba hat das nicht kommen sehen. Als Techcent 2016 bei den Berlinern einstieg, herrschte in Deutschland eher Furcht vor den kaufwütigen und finanziell angeblich so potenten Chinesen. Innerhalb weniger Monate folgte eine Übernahmemeldung der anderen: Chinesische Investoren kauften den Müllverbrennungskonzern EEW, den Windparkbauer Windreich und zur Krönung auch den Roboterhersteller Kuka, König der deutschen Ingenieurkunst. Politiker überschlugen sich mit Warnungen vor dem Ausverkauf deutscher Technologie. Die Regierung verschärfte die Außenwirtschaftsordnung, im vergangenen Jahr blockierte sie so eine Übernahme des Netzbetreibers 50Hertz. Mittlerweile ...

