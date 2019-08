Überraschender Chef-Wechsel bei Vapiano: Cornelius Everke legt sein Amt aus persönlichen Gründen zum Monatsende nieder, gibt die Restaurant-Kette bekannt. Nun springt die Aufsichtsratsvorsitzende vorübergehend ein.

Überraschend ist der Chef der Restaurantkette Vapiano am Sonntagabend zurückgetreten. Cornelius Everke kündigte am Sonntag seinen Rücktritt für Ende August an. In einer Mitteilung des Unternehmens wurden persönliche Gründe genannt. Der Vertrag werde "einvernehmlich" zum 31. August beendet, hieß es weiter. Der Aufsichtsrat bedauere die Entscheidung von Everke. Er war seit Mai 2018 Vorstandsmitglied und ab Dezember 2018 Vorstandsvorsitzender von Vapiano.

Die schnell gewachsene Restaurantkette steckt seit längerem tief in der Krise. Bei einem Umsatz von rund 372 Millionen Euro musste das Unternehmen 2018 einen Verlust von 101 Millionen Euro hinnehmen. Dies lag vor allem an hohen Abschreibungen und höheren Betriebskosten im Zuge der Ausdehnung. Der Schuldenberg wuchs deutlich an. Auf gleicher Fläche - also ohne Berücksichtigung der neuen Restaurants - sank der Umsatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...