An den Börsen herrscht Unsicherheit. Rezessionsängste verunsichern die Anleger. Am Montag stehen Zahlen von Grand City Properties und Estée Lauder im Fokus.

Nach einer turbulenten Börsenwoche hat sich der Dax am Freitag noch etwas erholt. Zum Handelsschluss lag der deutsche Aktienindex 1,3 Prozent höher bei 11.562 Punkten. Auf außerbörslichen Plattformen kommt der deutsche Leitindex am Montagmorgen auf rund 11.600 Zählern. Damit liegt er leicht über der Schlussnotierung des vergangenen Freitags.

In dieser Woche steht vor allem die Veröffentlichung der vorläufigen Einkaufsmanagerindizes für den Euro-Raum, inklusive Deutschland und den USA, an. Experten rechnen nicht mit einer positiven Wirkung auf die Finanzmärkte, da der Pessimismus der Industrie angesichts des Handelskonflikts zwischen den USA und China anhalten dürfte.

Zur Wochenmitte werden die aktuellen Fed-Protokolle veröffentlicht. Anleger interessieren diese Mitschriften geldpolitischer Beratungen besonders, da sich hieraus eventuell Hinweise auf Tempo und Zeitpunkt erwarteter Zinssenkungen ablesen lassen. Hinzu kommt die Veröffentlichung der neuesten US-Konjunkturdaten, welche Frühindikatoren für die Wachstumsaussichten der größten Volkswirtschaft der Welt sein können.

1 - Vorgabe aus den USA

In Erwartung weiterer Geldspritzen der Notenbanken und neuer Konjunkturhilfen haben Anleger sich zum Wochenschluss am Freitag wieder aus der Deckung getraut. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss in New York am vergangenen Freitag 1,2 Prozent höher bei 25.886 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 legte 1,44 Prozent zu auf 2888 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg um 1,67 Prozent auf 7895 Punkte.

2 - Handel in Asien

Die Tokioter Börse hat am Montag beflügelt von den guten US-Vorgaben zugelegt. Der Nikkei der 225 führenden Werte stieg bis zum späten Vormittag um 0,5 Prozent auf 20.525 Punkte. Der breiter gefasste Topix gewann 0,4 Prozent auf 1491 Zähler. Händler erklärten die Kursgewinne zudem mit Hoffnungen auf weitere Geldspritzen der Notenbanken und neue Konjunkturhilfen.

Bei den Einzelwerten ...

