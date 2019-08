Zürich (awp) - Der Pharmakonzern Novartis stellt an einem anstehenden Branchenkongress Studienergebnisse zum Herzmittel Entresto vor. Am Kongress der "European Society of Cardiology" (ESC) in Paris werden Daten für die zwei Arten von Herzschwäche HFpEF und HFrEF präsentiert. Sechs Präsentationen und ein Poster seien geplant, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...