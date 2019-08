Die amerikanische Baumarktkette Lowe's Companies Inc. (ISIN: US5486611073, NYSE: LOW) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 55 US-Cents je Anteilsschein auszahlen. Seit dem Börsengang im Jahr 1961 hat der Konkurrent von Home Depot jedes Jahr eine Dividende ausbezahlt. Die Dividendenzahlung erfolgt am 6. November 2019 (Record date: 23. Oktober 2019). Auf das Jahr hochgerechnet werden 2,20 US-Dollar ausgeschüttet. Damit beträgt ...

