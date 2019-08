Die Aktie von Wirecard hatte es im Verlaufe der Vorwoche böse erwischt. Vom Tageshoch noch bei 147,90 Euro am vorvergangenen Freitag waren zwischenzeitlich nur noch 131,10 Euro übrig geblieben, ein Minus von mehr als elf Prozent. Doch nach ihrem Tiefststand am Donnerstag erlebte Wirecard ein kleines Comeback. Bis zum Handelsschluss am Freitag hatte sich die Aktie wieder auf 138,45 Euro erholt. Das Unternehmen tat auch einiges, um einen weiteren Absturz zu verhindern. So brachte Wirecard am Donnerstag ... (Achim Graf)

