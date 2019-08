Der Leitindex setzt seinen positiven Trend vom vergangenen Freitag heute fort. Doch die Warnzeichen für einen erneuten Abschwung sind nicht zu übersehen.

Der deutsche Leitindex startet mit deutlichen Gewinnen in den Handel. In der ersten Handelsstunde notiert der Dax 1,1 Prozent oder 125 Punkte im Plus bei 11.684 Zählern. Alle 30 Dax-Werte sind zur Eröffnung gestiegen. Bereits am vergangenen Freitag konnte die Frankfurter Benchmark 1,3 Prozent auf 11.562 Punkte zulegen.

Für neuen Optimismus sorgen neben den Hoffnungen auf fiskalische Impulse aus Deutschland auch Chinas Maßnahmen zur Senkung der Kreditkosten für Unternehmen. Positive Kommentare von US-Präsident Trump am Wochenende über den Stand der Gespräche Washingtons mit Peking haben ebenfalls für Auftrieb gesorgt.

Trotz der aktuellen Pluszeichen und der vielen Hoffnungen sieht die aktuelle Lage alles andere als rosig aus: Seit Anfang Juli hat der Leitindex rund sechseinhalb Prozent eingebüßt. Zuletzt beendete er drei Handelswochen in Folge mit Verlusten. Seit Ende Juli haben auch die US-Börsen, die zuvor neue Rekordhochs markiert hatten, den Rückwärtsgang eingelegt.

Wenn am Abschwung in diesem Jahr mit den Rückgängen der Jahre 2015/16 sowie 2018 vergleicht, dürfte es noch zu einem weiteren Rückgang kommen, der den Dax in Richtung 11.000 Punkte schicken könnte. Dort verläuft der seit 2016 anhaltende Aufwärtstrend. Bei rund 10.500 Punkten liegt das Tief des Jahreswechsels 2018/19, der Startpunkt der diesjährigen Rally.

Auch viele Experten erwarten, dass sich dieser negative Trend fortsetzt. "Der Blick nach vorn ist eher trübe", sagt zum Beispiel Christian Kahler, Aktienchefstratege bei der DZ Bank.

Das Insiderbarometer, das alle zwei Wochen im Handelsblatt veröffentlicht wird, gibt auch keine Hoffnung. Im Gegenteil: "Auch aus Sicht der Vorstände und Aufsichtsräte deutscher Unternehmen wird sich der Börsentrend nach unten fortsetzen", meint Olaf Stotz, Professor an Privatuniversität Frankfurt School of Finance & Management. Er beobachtet seit etwa 16 Jahren die Käufe und Verkäufe von Top-Managern von Aktien der eigenen Unternehmen und analysiert, was sie für die Entwicklung der Märkte bedeuten. Dafür hat er das Insiderbarometer entwickelt.

Dieses Barometer ist seit Anfang Juli deutlich von 150 auf etwas unter 125 Punkte gefallen. Schon beim ersten Rutsch um neun Punkte hatte Stotz betont, dass Aktienkurse oft stagnierten oder fallen, wenn das Insiderbarometer so deutlich sinkt - unabhängig vom absoluten Niveau. Jetzt beschleunigt sich die Talfahrt.

