Die Vereinbarung sieht vor, dass Reliance künftig täglich bis zu 500.000 Barrel Öl von Saudi Aramco bezieht - doppelt so viel wie bisher. Reliance will die Einnahmen aus dem Anteilsverkauf dazu nutzen, seine Verbindlichkeiten (42 Mrd. USD) zu reduzieren. Das indische Unternehmen plant derzeit den Verkauf seiner Kunstsfaser-Sparte, bei der Kredite im Wert von 20 Mrd. USD in den Büchern stehen ...

