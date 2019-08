Der Chef des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111) untermauerte in einem Interview mit dem "Handelsblatt" (Montagausgabe) die aktuelle Dividendenpolitik. Der DAX-Konzern will seine Dividende perspektivisch anheben. "Sie schätzen unsere Finanzkraft und Zuverlässigkeit in Sachen Dividende. Das war uns immer heilig und wir haben unsere Entschlossenheit in dieser Hinsicht nochmals verstärkt, indem wir gesagt haben: Wir wollen die Dividende nicht nur ...

