Der Hersteller von Folientastaturen und Touchsystemen hat sein Repertoire an Herstellungsverfahren um gedruckte Elektronik erweitert. Anwendung findet das Verfahren zum Beispiel in den Kundisch-Tastaturen selbst, in die RFID-Funktionen schon ab kleinen Stückzahlen integriert werden können. Aber auch für Heizungen in Tastaturen, zur Herstellung großflächiger Sensoren für medizintechnischen Anwendungen oder aber in eigenständigen Elementen wie etwa NFC-Siegel bietet das Unternehmen gedruckte Elektronik an.

Kundisch setzt in der Technologie seines Druckes auf Kupferwerkstoffe, die sich durch eine höhere Leitfähigkeit als gedrucktes Silber auszeichnen. ...

