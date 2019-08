Berlin/Dresden (ots) -



- An der Universitätsschule werden innovative Formen des Lehrens

und Lernens mit digitalen Methoden erprobt

- Die Vodafone Stiftung ist im Rahmen der Initiative Coding For

Tomorrow für die Lehrkräfteausbildung sowie die Integration von

Bildungstechnologien in den Schullalltag verantwortlich

- Gleichzeitig startet das offene Angebot von Coding For Tomorrow

in Sachsen, um möglichst viele Schulen bei der digitalen

Transformation zu unterstützen Eine digitale Wirtschaft und Gesellschaft erfordert neue Schlüsselkompetenzen. Wie aber können Schulen Technologien bestmöglich nutzen, um Schülerinnen und Schülern die Kompetenzen des 21. Jahrhunderts zu vermitteln? Und auf welchem Weg können neue didaktische Konzepte in der Unterrichtspraxis wissenschaftlich erprobt und evaluiert werden? Die neu konzipierte Universitätsschule der Technischen Universität Dresden, die heute gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern wie der Vodafone Stiftung Deutschland eröffnet wird, möchte darauf Antworten geben. Als kommunale Versuchsschule und gemeinsames Projekt der Landeshauptstadt Dresden und der Technischen Universität Dresden gegründet, will das bundesweit einzigartige Projekt unter wissenschaftlicher Begleitung innovative Formen des Lehrens und Lernens erproben. Die Schülerinnen und Schüler lernen jahrgangsübergreifend, projektbezogen und individuell mit digitaler Unterstützung entsprechend ihres Alters und Entwicklungsstandes. Der Einsatz digitaler Bildungstools z.B. die Analyse des individuellen Lernwegs mit Hilfe von Big Data, unterstützt diesen Prozess.



"Die Universitätsschule ist ein zukunftsweisendes Modell. Hier können Schülerinnen und Schüler die Kompetenzen erwerben, die sie für das 21. Jahrhundert brauchen werden", erläutert Inger Paus, Vorsitzende der Geschäftsführung der Vodafone Stiftung zum Engagement der Stiftung für das Projekt. "Die Vodafone Stiftung bringt ihre Erfahrung mit innovativen Bildungsangeboten gerne ein, um gemeinsam mit der Stadt und der TU Dresden zu zeigen, wie Schule in Zukunft aussehen kann."



Vodafone Stiftung unterstützt mit Know-How und Technologie



Die Vodafone Stiftung unterstützt die Schule im Rahmen ihrer Bildungsinitiative Coding For Tomorrow vor allem bei der Lehrkräfteausbildung und der Integration von Bildungstechnologien in den Schullalltag. Aufbauend auf der Erfahrung, die Coding For Tomorrow in Unterrichtseinsätzen und Lehrkräfteschulungen in NRW, Berlin, Brandenburg und Bayern gesammelt hat, sollen das Know-How sowie entsprechende Technologien an die Universitätsschule weitergegeben werden. Dafür fand im Mai bereits eine Schulung mit den Schulleiterinnen der Grund- und Oberschule im Hub von Coding For Tomorrow statt. Ergänzend dazu werden mit dem Schulstart alle Lehrkräfte der Universitätsschule durch die Initiative geschult und der Transfer digitaler Konzepte in den Unterricht langfristig begleitet.



Darüber hinaus bietet Coding For Tomorrow in Kooperation mit dem Medienzentrum der TU Dresden ab Oktober 2019 Fortbildungen und Projekttage für Lehrkräfte weiterer Grund- und weiterführenden Schulen in Dresden an. Auch hier wird der Transfer digitaler Konzepte in den Unterricht langfristig begleitet. Die Schulung der wissenschaftlichen Mitarbeitenden des Medienzentrums durch die Trainerinnen und Trainer von Coding For Tomorrow sorgt zudem für eine nachhaltige Etablierung digitaler Kompetenzvermittlung.



Als Kooperationspartner stehen Coding For Tomorrow, die Universitätsschule und das Medienzentrum der TU Dresden in kontinuierlichem Austausch. Dies stellt sicher, dass Erfahrungen aus allen Lernumfeldern genutzt und Angebote entsprechend weiterentwickelt werden können. Andrea Zinnenlauf, Projektleitung von Coding For Tomorrow: "Diese außergewöhnliche Kooperation bietet uns die Chance, digitale Bildungsformate, die sich in der Unterrichtspraxis bewährt haben, anderen Schulen und Lehrkräften in Sachsen aber auch in anderen Bundesländern zur Verfügung zu stellen. Hiermit möchten wir bundesweit Schulen bei der digitalen Transformation unterstützen."



--- Coding For Tomorrow - ein Initiative der Vodafone Stiftung Deutschland gGmbh in Kooperation mit Junge Tüftler gGmbh



Im Rahmen der Initiative Coding For Tomorrow lernen Kinder und Jugendlichen von der 1. bis 8. Klasse sowie Lehrkräfte den eigenständigen, kritischen und kreativen Umgang mit digitalen Technologien. In bundesweiten Schulungen werden die Lehrkräfte dazu befähigt, digitale Werkzeuge vielfältig im eigenen Unterricht einzusetzen, ob in urteilsbildenden Fächern oder im MINT-Bereich. Das Ziel der Initiative ist es, innovative Bildungsangebote zu entwickeln, mit denen eine technologiebasierte und zeitgemäße Bildung an Schulen chancengerecht gestaltet werden kann. Die Staatsministerin für Digitales, Dorothee Bär, hat die Schirmherrschaft für Coding For Tomorrow übernommen. www.coding-for-tomorrow.de



--- Über die Vodafone Stiftung Deutschland



Die Vodafone Stiftung ist eine gemeinnützige Unternehmensstiftung, die Teil des internationalen Vodafone Stiftungsnetzwerkes ist. Schwerpunkt der Arbeit ist die Förderung von Bildung, um die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Teilhabechancen im digitalen Zeitalter zu verbessern. Hierfür werden wissenschaftliche Studien sowie eigene Modellprojekte initiiert und ausgewählte Organisationen in ihrer praktischen Arbeit unterstützt. www.vodafone-stiftung.de



Hintergrund der Universitätsschule



Ermöglicht wurde das Schulmodell über eine geplante Laufzeit von 15 Jahren durch eine Änderung des sächsischen Schulgesetzes. Die TU Dresden kooperiert dazu mit der sächsischen Schulaufsichtsbehörde und der Stadt Dresden als Schulträger der Universitätsschule. Die Grund- und Oberschule soll bis 2024 ca. 750 Schülerinnen und Schüler umfassen. Wie bei allen anderen öffentlichen Schulen gelten an der Universitätsschule Dresden die Schulordnungen und Lehrpläne des Freistaates Sachsen. Die Schule geht im Schuljahr 2019/20 mit fast 200 Schülerinnen und Schülern der Jahrgänge 1, 2, 3 und 5 an den Start.



Pressekontakt:



Laura Schubert

Kommunikationsmanagerin

Laura.Schubert@vodafone.com

+49 172 1015 700



Original-Content von: Vodafone Stiftung Deutschland gGmbH, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/6562