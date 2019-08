Andritz kauft zu. Erworben wird das schwedische Unternehmen Kempulp, Spezialist für Prozesstechnologien für die chemische Zellstoffindustrie, wie Andritz mitteilt. Das Unternehmen entwickelt und verkauft Technologien, die in der chemischen Zellstoffproduktion eingesetzt werden, inklusive Zellstoffwäsche, Sauerstoff-Delignifizierung und Bleiche. Kempulp wird vollständig in die Organisationsstruktur von Andritz Pulp & Paper integriert werden. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Karlstad, Schweden, und beschäftigt rund 30 Mitarbeiter.Andritz ( Akt. Indikation: 31,46 /31,76, 2,17%) Firmenkunden der BKS Bank können Garantiegeschäfte ab sofort online abwickeln. "Garantien online" ist eine Weiterentwicklung des Firmenkundenportals BizzNet, ...

