Im Einklang mit den Weltbörsen gönnt sich auch der ATX einen entspannten Wochenauftakt, zumindest am Vormittag. Zwei Aktien, die zuletzt im Abschwung super gehalten haben, sind Immofinanz und Warimpex, diese beiden Titel waren auch centric im jüngsten Börse Social Magazine mit Schwerpunkt Polen, sind sie doch die einzigen beiden Austro-Titel, die dual an der Warschauer Börse gelistet sind. Und da könnte es ein wenig Sonderkonjunktur geben. Ich war in Polen vor Ort, Bilder dazu unter https://photaq.com/page/index/3670 . Immofinanz-Sprecherin Bettina Schragl hatte von Wien aus einen Besuch des Warsaw Spire eingefädelt. Am 11. Juli wurde geclosed, am 16. Juli durfte ich rauf auf den Turm. Es war auch für Przemek Wardega aus dem Polen-Team der ...

