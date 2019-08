Montag ist Rosgix-Tag. Der "Rosinger Index" entwickelte sich auch in der sehr schwachen Vorwoche aufwärts und schloss auf einem All Time High mit 2.588,94 Punkten. Er erzielte somit einen Wochengewinn von 0,75%. Den Blick auf den Rosinger Index gibt es bei der Wiener Börse HIER . Die ytd Performance des Rosgix liegt nun bei + 10,72 %, die 52 Wochen Performance bei +12,84 Prozent und seit Start am 1. Jänner 2015 kommen wir auf +158,89 %. Der absolute Abstand zum ATX ist auf 263 Punkte gesunken. Dazu Gregor Rosinger: "Unsere Strategie geht voll auf, wir sind sehr zufrieden." (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.08.)

