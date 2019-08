Der Politiker abgehalftert, das Thema verstaubt: Als Seehofer das Bundesinnen- zum Heimatministerium erweiterte, war der Spott groß. Doch immerhin wird über das Zukunftsthema geredet. Und sogar ein bisschen was getan.

Endlich mal raus aus der Hauptstadt, weg von der ministeriellen Wichtigtuerei - und raus aufs Land zu den Menschen mit ihren echten Problemen: Horst Seehofer ist in Sachsen-Anhalt unterwegs. Auf halber Strecke zwischen Magdeburg und Halle, rund um Bernburg, beschweren sich die Leute, dass kaum Busse fahren. Sie wollen ausprobieren, ob Pflegedienste ältere Menschen zum Arzt oder Supermarkt bringen können. "Wenn ihr wollt, werden wir ein Pilotprojekt machen", sagt Seehofer.

Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) reagiert sofort. Er sei dankbar, "dass der Horst das inhaltlich und finanziell" absichert. Doch da ruft Seehofer: "Moment, Moment!" Zu Finanzen habe er nichts gesagt. Die Zuhörer lachen. Seehofer lacht auch. So schön ist es, Heimatminister zu sein.

Man vergisst das leicht, aber der frühere CSU-Chef, der ehemalige bayrische Ministerpräsident, ist nicht nur Innen-, sondern auch: Heimatminister. Als Seehofer in Berlin einführte, was er in München bereits aufgebaut hatte, lästerte man in Berlin über die Bajuwarisierung der Republik: Was soll die Folklore? Und überhaupt: Klingt Heimat nicht nach vorgestern? Seehofer machte es seinen Kritikern auch leicht. Als er das neue Ressort vorstellte, versprach er sich, redete vom "Heimatmuseum" - von Politik fürs Archiv und Poesiealbum, so die Spötter.

Schlagzeilen macht das Heimat- seither vor allem als Pannenministerium. Etwa als Seehofers Mitarbeiter bei Finanzminister Olaf Scholz (SPD) um Geld für die Feiern zu "30 Jahre Deutsche Einheit" baten, weil ein "unvorhergesehenes Bedürfnis" entstanden sei. Entsprechend leicht hat es die Opposition. "Horst Seehofer ist mit großem Brimborium gestartet. Leider ist sein Heimatbegriff eine leere Hülle geblieben", sagt Britta Haßelmann von den Grünen. "Diese Abteilung hat vor allem vielen Beamten eine neue Heimat verschafft, aber dem Land an sich kaum etwas gebracht", sagt FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg. Im Innenausschuss des Bundestags spiele das Thema kaum eine Rolle, erzählen Mitglieder: keine Anträge, keine Gesetzesvorhaben.Aber stimmt das wirklich? Ist das Heimatministerium tatsächlich eine leere Hülle? Nur viel politischer Lärm um nichts? So einfach ist es nicht. Es geht um eines der wichtigsten Zukunftsthemen des Landes. Es gibt in Deutschland Landstriche, die blühen, und Regionen, die veröden. Es gibt Städte für Junge, Gutverdiener, in denen die Vielfalt riesig ist - und Dörfer für Alte, Arbeitsarme, ohne Polizist und Arzt. In Hamburg liegt das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf um 60 Prozent höher als in Mecklenburg-Vorpommern. In Nordrhein-Westfalen gibt es attraktive Städte und überschuldete Kommunen (siehe Karten unten).

Viele neue Stellen

Es geht nicht nur darum, wo Menschen wie viel verdienen, ins Schwimmbad oder Theater gehen können. Sondern auch um Internetanschlüsse und die Entfernung zum nächsten Krankenhaus - darum, ob ihre "Heimat" bewohnbar bleibt oder Menschen das Gefühl vermittelt, abgehängt zu sein.

Mehrere Studien haben in den vergangenen Monaten die Disparitäten zum Teil drastisch beschrieben: "Einige ländliche Regionen werden wegen der Demografie und ausbleibender Migration sterben", sagte Reint Gropp, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle, im Interview mit ...

