Am Donnerstag, den 22. August 2019, wird die Aktie der in der Schweiz und den USA ansässigen AmeriMark Group AG in den Handel der Wiener Börse aufgenommen. Die Aktie soll fortlaufend gehandelt werden können. Die zur ebenfalls in Wien notierten Signature AG gehörende Capital Lounge begleitet das Listing, wie ebenfalls aus der AmeriMark-Website hervorgeht. Ebenfalls der Website zu entnehmen ist, dass AmeriMark Automobile mit einer "einzigartigen Marketingmethode" an Autofahrer, die unter Subprime-Kreditratings leiden, verkauft.

