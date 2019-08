Es braucht weder eine teure Konsole noch nervige Installationen: Google, Microsoft und Sony wollen mit Abos fürs Streaming von Computerspielen die Branche umkrempeln. Drei Kriterien entscheiden, welche Plattform gewinnt.

Die Tower Bridge versinkt im Smog, am Himmel schwirrt eine bemannte Polizeidrohne vorbei, auf der Straße patrouillieren schwer bewaffnete Soldaten: Im Computerspiel Watch Dogs: Legion hat sich London in eine dystopische Post-Brexit-Metropole verwandelt, in der Warlords das Regiment führen.

Nicht nur grafisch und im Spielablauf setzt das neue Action-Abenteuer des französischen Games-Anbieters Ubisoft Maßstäbe. Wenn nächste Woche Abertausende Fans auf der weltgrößten Spielemesse Gamescom zum Stand des Herstellers pilgern, wird vor allem eines für Aufmerksamkeit sorgen: Wer in das Hightechspiel eintauchen will, braucht für die Bedienung keinen teuren Computer und keine Konsole mehr.

Denn das Spiel ist eines der ersten, die auf Stadia bereitstehen werden, der neuen Plattform von Google, die im November startet. Wer Computerspiele zocken möchte, kann das dann für 9,99 Euro im Monat auf fast jedem Bildschirm tun: Laptop oder PC, Google-Pixel-Handy oder Fernseher. An den schließt man dazu einen USB-Adapter an, den Google zusammen mit einem drahtlosen Spiele-Controller verkauft.

Premiumspiele to go

Cloud Gaming nennen Experten das Konzept: Statt selbst eine Konsole oder einen teuren PC zu kaufen, stetig aufzurüsten und zu erneuern, zahlt man per Abo für den Zugang zu einer Plattform. Ein Internetanschluss genügt. Spiele installieren und updaten - auch das entfällt. Wer einen Mac besitzt, kann plötzlich Spiele nutzen, die bisher nur auf dem PC liefen. Und wer ein Spiel auf dem Fernseher beginnt und dann das Haus verlässt, kann es später einfach auf dem Handy fortsetzen.Zwar ist das Konzept nicht völlig neu. 2010 startete etwa in den USA der Cloud-Dienst OnLive - und scheiterte. Nun aber soll der Durchbruch gelingen, denn Rechenzentren weltweit sind stark genug geworden und die Internetverbindungen schnell genug, um das Spiele-Streaming wahr zu machen. Obendrein sollen mit dem neuen 5G-Mobilfunk hochauflösende Spiele bald auch im Zug oder im Park verfügbar sein.

"Cloud Gaming wird einer der dominierenden Trends der Computerspielebranche sein", sagt Felix Falk, Geschäftsführer von Game, dem Verband der deutschen Games-Branche. "In den nächsten Jahren wird sich entscheiden, welche Anbieter darin führen werden." So wie Netflix den Markt für Video-Streaming erobert hat, könnten nun Cloud-Anbieter zu dominierenden Computerspiele-Plattformen avancieren.Mehr noch: "Cloud Gaming ist Hochtechnologie", sagt Game-Geschäftsführer Falk. "Wer zeigen kann, dass er sie beherrscht, kann künftig auch über die Cloud Virtual-Reality-Simulationen für die Industrie oder Fernoperationen am OP-Tisch möglich machen."

Erst zocken, dann zahlen

Neben Google hat auch Microsoft eine Spieleplattform angekündigt: XCloud. Sony hat mit Playstation Now einen Cloud-Dienst für die eigenen Produkte am Start, der aber nur auf der Playstation 4 und Windows-Rechnern läuft. Grafikkartenproduzent Nvidia wiederum bietet Zugang zu einem Gaming-PC in der Cloud, auf dem man seine Spiele aus der Ferne installieren und nutzen kann. Der Dienst Shadow des französischen Anbieters Blade funktioniert ähnlich, ermöglicht aber zusätzlich das Spielen via Smartphone. Apple schließlich hat für dieses Jahr ein Game-Abo namens Arcade angekündigt, bei dem Gamer die Spiele allerdings wie Apps herunterladen.

Es geht um einen gigantischen Markt, der dieses Jahr laut dem Spielemarktforscher Newzoo ...

