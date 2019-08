In einem gemeinsamen Schreiben rufen rund 200 Unternehmenschefs zum Umdenken auf, unter ihnen Jeff Bezos. Sie fordern einen gerechteren Kapitalismus.

Kapitalismuskritik von oben: Der Verband der Unternehmenslenker "Business Round Table", dem JP-Morgan-Chef Jamie Dimon vorsteht, will den Shareholder Value nicht mehr an die erste Stelle setzen. Rund 200 amerikanische Vorstandsvorsitzende riefen am Montag in einem gemeinsamen Schreiben zum Umdenken auf. Die Profitmaximierung für die Aktionäre solle nicht mehr das wichtigste Ziel für die Unternehmen sein. Stattdessen sollten alle sogenannten Stakeholder - von Mitarbeitern über Kunden und Zulieferer bis hin zu den lokalen Gemeinden - beachtet werden.

Mit dem jüngsten Schreiben hat sich eine neue, mächtige Stimme in die Diskussion um die Lage des Kapitalismus eingemischt. Bereits zuvor kritisierten einzelne Unternehmenschefs ...

