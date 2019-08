Most Actives des Handelstages: Dow Jones Put WKN KA05TE http://bit.ly/2Z28CgT Kupfer. Kupfer Call WKN DDX69Z http://bit.ly/2ZdAM3J + E Die Optimisten behalten auch am Montag das Zepter in der Hand. Der Dax baute seinen kräftigen Kursgewinn vom Freitag aus und liegt im Bereich von 11.700 Punkten und damit wieder deutlich über der 200-Tage-Durchschnittslinie, die als Indikator für den längerfristigen Trend gilt. Kurstreiber gibt es gleich mehrere. Den Wirtschaftsausblick mit den Most Actives der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß