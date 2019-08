Als vor 22 Jahren der Union Jack über Hongkong eingeholt wurde, hatte wohl niemand eine Ahnung von der Eigendynamik, die sich jenseits der Stadtgrenze im Festlandchina unter der Ägide Deng Xiaopings entwickelte. Er war es aber, der die Übergabe der britischen Kronkolonie an China 1997 verhandelte. Bereits 1979 hatte er dem Gouverneur Hongkongs, MacLehose, sein koevolutives Modell vorgestellt, was später unter der Überschrift "Ein Land, zwei Systeme' bekannt wurde. Aber Deng wollte die volle Souveränität über Hongkong und die 50 Jahre Basic Law waren wohl auch die Zuckerglasur über der bitteren Pille für Großbritannien, das der 99-jährige Pachtvertrag 1997 auslaufen sollte. Die gemeinsame britisch-chinesische Erklärung vom 19.12.1984 zur Übergabe Hongkongs erklärte in § 3 Abs. 5 eindeutig, dass insbesondere die zuvor geltenden Freiheiten wie Presse- Meinungs- und Versammlungsfreiheit sowie das Streikrecht für 50 Jahre durch China garantiert werden.

