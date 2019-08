Als Donald Trump im Juli die Fronten im sino-amerikanischen Handelskrieg mit seinen Twittermeldungen wieder verschärfte, wurde auch die Alibaba-Aktie sogleich von den wiederaufkommenden Ängsten der Anleger erfasst und in die Tiefe gerissen. Bis zum 5. August ermäßigte sich der Kurs auf ein Tief von 151,85 US-Dollar. Der auf diesem Niveau gestarteten Gegenbewegung ist es am Donnerstag gelungen, die bei 167,85 US-Dollar verlaufende 50-Taglinie zu überwinden. Am Freitag konnten die Bullen ihren Anstieg ... (Dr. Bernd Heim)

