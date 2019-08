Steinhoff ist am Montag mit einem großen Abschlag von 6,3 % aus dem Handel gegangen. Das Papier sackte auf den tiefsten Stand aller Zeiten und dürfte damit endgültig den Weg in den Abgrund angetreten haben, meinen Analysten. Denn: In einem Monat ging es damit bereits um etwa 22 % abwärts. In drei Monaten hat die Aktie weitere 35 % zurückgesetzt. Unter dem tiefsten Punkt aller Zeiten gibt es zudem keine Tiefpunkte mehr, die jetzt noch als Unterstützung gelten könnten. Insofern heißt es, jetzt massiv ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...