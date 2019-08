Slate Asset Management L.P., eine führende alternative Immobilien-Investmentplattform, die sich auf Immobilien und Grundbesitz konzentriert, meldete heute eine passive, nicht stimmberechtigte Minderheits-Eigenkapitalbeteiligung aus dem Petershill Programm von Goldman Sachs Asset Management, um eine strategische Partnerschaft mit einem der weltweit führenden Vermögensverwalter zu begründen und Slate im Hinblick auf künftige Erfolge zu positionieren. Die Transaktion wird keinerlei Auswirkungen auf die Kontrolle oder Entscheidungsfindungsprozesse von Slate haben. Das Tagesgeschäft und das Management von Slate werden unverändert bleiben.

Die Investitionen bieten Kapital, das Slate für die Verbesserung seiner Plattform und Erhöhung seiner Bruttogewinninvestitionen in gegenwärtige und künftige Geschäfte und Anlagevehikel sowie zur weiteren Stärkung der Ausrichtung des Unternehmens auf seine Kunden und investierenden Partner verwenden wird.

Die Investitionen tragen zum schnelleren Erreichen der Zielsetzung von Slate bei, d.h. der Schaffung einer führenden, unabhängigen alternativen Investitionsplattform für Immobilien- und Grundbesitzvermögenswerte. Im Rahmen der Transaktion haben sich die Firmengründer Blair und Brady Welch dem Unternehmen gegenüber langfristig verpflichtet.

Bis heute hat Slate Transaktionen im Wert von 11 Mrd. US-Dollar in Kanada, USA und Europa, mithilfe mehrerer Vehikel, einschließlich Ko-Investitionen mit globalen, institutionellen Partnern, privater Beteiligungsfonds und börsennotierter Immobilieninvestmentgesellschaften abgeschlossen.

"Dieses Investment in unsere Plattform liefert eine großartige Bestätigung für unsere Mitarbeiter, Strategie und Zukunft", so Brady Welch, Mitbegründer von Slate. "Für unsere Investoren und unser Team sind dies hervorragende Neuigkeiten. Unsere Strategie und unser Modell bleiben dabei unverändert und wir können von unserer neuen Partnerschaft mit Goldman in hohem Maße profitieren."

Blair Welch, Mitbegründer von Slate, ergänzte: "Seit der Einführung von Slate vor rund 15 Jahren konnten wir zeigen, dass wir zu einer enormen Wertschaffung in der Lage waren, indem wir unseren Investoren eine einzigartige Perspektive verschafften, die sich auf die Grundlagen der von uns erworbenen Vermögenswerte konzentrierte und innovatives und kreatives Hands-on-Management bereitstellte. Aufgrund unserer Partnerschaft mit Goldman Sachs sind Brady und ich äußerst enthusiastisch mit Blick auf alles, was wir bei Slate im Verlauf des nächsten Jahrzehnts und auch darüber hinaus zusammen erreichen können."

"Slate Asset Management ist eine unglaublich innovative, dynamische immobilien-fokussierte alternative Vermögensverwaltungsplattform", so Robert Hamilton Kelly, Managing Director, Goldman Sachs Asset Management Petershill Program. "Wir sind von der Strategie, dem Team und Modell fest überzeugt und sind nun äußerst erfreut über die Partnerschaft mit Slate, da sie sich dafür einsetzen, die sich ergebenden Chancen in vollem Umfang zu nutzen."

Über Slate Asset Management

Slate Asset Management L.P. ist eine führende Immobilien-Investmentplattform mit einem verwalteten Vermögen von über 6 Mrd. US-Dollar. Slate ist ein werteorientiertes Unternehmen und in erheblichem Umfang Sponsor aller seiner privaten und öffentlich gehandelten Anlagevehikel, die auf die individuellen Ziele seiner Investoren zugeschnitten sind. Der sorgfältige und selektive Investmentansatz des Unternehmens schafft langfristige Werte, mit dem besonderen Schwerpunkt auf Kapitalerhaltung und überdurchschnittlichen Renditen. Slate wird von außergewöhnlichen Mitarbeitern sowie flexiblem Kapital unterstützt und hat die nachgewiesene Fähigkeit zur Initiierung und Umsetzung einer großen Bandbreite von ausgezeichneten Investments. Weitere Informationen erhalten Sie unter slateam.com.

Über das Petershill Programm von Goldman Sachs Asset Management (GSAM)

Das Petershill Programm wird von der Alternative Investments Manager Selection (AIMS) Group von GSAM verwaltet, die Investitionen und Beratungslösungen in den Bereichen führende Private Equity Funds, Hedgefondsmanager, Immobilienverwalter, öffentliche Beteiligungen und festverzinsliche Strategien bereitstellt. Mit Investitionen in mehr als 20 Vermögensverwaltungsfirmen bietet das Petershill Programm strategische Investitionen für mittelständische Vermögensverwaltungen und hat seit seiner Einführung Mittel in Höhe von von mehr als 5 Mrd. US-Dollar beschafft. GSAM ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit verwalteten Vermögenswerten seit dem 30. Juni 2019 in Höhe von von mehr als 1 Billion US-Dollar.

