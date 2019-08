Zwischen 2013 und 2018 hat die Allianz fast 14.000 Schadensfälle auf großen Baustellen ausgewertet. Das Ergebnis: 22 Prozent der Schäden gehen auf kaputte Bauteile und Qualitätsmängel zurück.

Defekte Produkte und Qualitätsmängel sind nach einer Studie der Allianz die wichtigsten Gründe für die steigende Zahl von Schäden bei großen Bauprojekten in Deutschland. 22 Prozent der Schadenfälle und sogar 30 Prozent der Schadensumme entfallen auf kaputte Bauteile und Qualitätsmängel, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Analyse der Allianz-Industriesparte AGCS hervorgeht. So habe fehlerhaftes Schweißen einige größere Schäden im Kraftwerksbau verursacht. Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) hat weltweit 13.600 Versicherungsfälle der vergangenen fünf Jahre analysiert, davon gut 2500 bei deutschen Kunden.

