Jetzt einsteigen, raten kurzfristige Investoren zur Aktie von Thomas Cook. Der Wert hat einen Aufschlag von fast 21 % geschafft und damit am Montag für einen ungewohnten Ausbruch gesorgt. Die Hoffnung auf eine dauerhafte Erholung steigen. Nun kommt es darauf an, die Marke von 10 Cent schnell zu überwinden. Gute Nachrichten Die Rettungspläne, die schon in der Ferne schienen, werden jetzt deutlich vorangetrieben. Die Mitteilung dazu n der vergangenen Woche hat den Markt offenbar zu Käufen inspiriert. ... (Frank Holbaum)

