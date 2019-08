Ab November werden viele Fonds ihr Portfolio optisch attraktiver machen, indem sie sich von Verlustbringern trennen und Börsenstars kaufen. Warum diese Kosmetik durchaus gut für Anleger ist und wie diese sie erkennen.

"Die Welt urteilt nach dem Scheine" - Was Johann Wolfgang von Goethe vor 200 Jahren schon feststellte, hat auch an den Kapitalmärkten von heute noch Bestand. Besonders deutlich zeigt sich das an der für Fonds gängigen Praxis des "Window Dressing". Darunter versteht man das "Hübsch-Machen" der jährlichen Rechenschaftsberichte und Einzeltitelausweise von Aktienfonds mittels gezielter, taktisch motivierter Käufe und Verkäufe zum Jahresende. Fonds lassen ihr Portfolio schöner aussehen, als es tatsächlich war, ist oder mittelfristig sein wird, indem sie strategisch die "Gewinneraktien" des laufenden Jahres kaufen oder "Verliereraktien" abstoßen. Denn wer kauft schon gerne einen Fonds, der zwei, drei der größten "Jahresverlierer" im Portfolio hat?

Die Gewinner ins Töpfchen, die Verlierer ins Kröpfchen

Ein klassisches Beispiel für die "Gewinnerstrategie" war die Hereinnahme der Lufthansa-Aktie im Jahr 2017. Nach drei sehr guten Quartalen mit über 92 Prozent Kursgewinn stieg die Aktie im Schlussquartal weiter und verzeichnete einen erneuten Wertzuwachs von 58 Proeznt gegenüber Jahresanfang. Der weitestgehend stetige Anstieg des Gesamtjahres lag somit bei 150 Prozent für die Lufthansa-Aktie.

Anders verhielt es sich beim deutschen Leitindex Dax: Er verzeichnete zwar vom 1. Januar bis zum 30. September 2017 ebenfalls einen respektablen Wertzuwachs von etwa 12 Prozent, im Schlussquartal aber gab es keinen weiteren nennenswerten Anstieg. Während die kumulierten Börsenumsätze der anderen Dax-Unternehmen also im Vergleich zu den drei Vorquartalen weitestgehend stabil blieben, stiegen die Umsätze der Lufthansa noch einmal weiter. Nach dem 15. Januar 2018 ging es mit der Lufthansa-Aktie jedoch wieder runter. Was steckt hinter diesem Jahresendspurt?

Eine mögliche Antwort scheint im Window Dressing der Fondsgesellschaften zu liegen. Sie setzen am Jahresende bewusst auf Börsen-Überflieger, um den Ausblick des eigenen Portfolios attraktiver ...

